Jésica Nogales: “La poesía es un grito en el silencio”

Cuando supe que concursaba la temática "40 años de democracia" sentí que era la oportunidad para abrirle la puerta a todas las palabras que acumulé durante un tiempo, sumado a que atravesaba un momento particular en referencia a mi salud, entonces la necesidad de escribir fue vital. Era la siesta de un martes, cuando desempolvé el archivo que, durante años, se fue guardando en mi memoria. Nací y crecí en democracia, desde la niñez fui recogiendo información y en el momento que me dispuse a escribir llegaron nombres lejanos, fragmentos desdibujados de nuestra historia, tonos de voz, gestos, retazos de diálogos que oí en las calles o en el colectivo, imágenes de películas y fragmentos de lecturas que me movilizaron… todo ello me permitió hilar este poemario.