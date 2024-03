Universitario vs Lawn Tennis, el destacado de la fecha 2 del Anual de rugby

También a las 16.30, Los Tarcos recibirá a Cardenales, aunque no lo hará en el ex aeropuerto sino en cancha de Lince, ya que su cancha fue suspendida por una fecha a causa de los incidentes que se produjeron entre jugadores del club y de Old Lions durante el torneo “Yoyo Agüero”. Los “rojos” vienen de caer a manos de Jockey Club, por lo que necesitan sumar sus primeros puntos para no tener que correr desde atrás. Lo mismo aplica para los “purpurados”. Matías Ortiz de Rozas será el encargado de impartir justicia.