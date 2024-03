Los simpatizantes de Atlético Tucumán mostraron su descontento y fueron reprimidos por la Policía

Atlético no se levantó más de ese primer golpe. Cada pelota perdida y cada ocasión fallada ya no era bien recibida por los hinchas, quienes empezaron a buscar culpables de la situación fatídica del equipo. ¿Quiénes son los responsables de este presente de Atlético? Se preguntaban una y otra vez los simpatizantes del “decano”. Al no encontrar respuestas, hubo insultos y cánticos dedicados a todos los implicados. En ese sentido, no se salvaron ni los jugadores, ni la CD, ni el técnico recién llegado.