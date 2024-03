El embajador de la paz Prem Rawat regresa a Buenos Aires para presentar su best seller: "Escúchate"

Tras haberse dirigido a más de 15 millones de personas en más de 456 ciudades en 66 países, Prem Rawat confirma la fecha de su esperado retorno a la Argentina: luego de ocho años brindará una charla el 10 de marzo. El evento será en el Hotel Hilton Buenos Aires, ubicado en av. Macacha Güemes 351, CABA, donde presentará su best seller (The New York Times) titulado "Escúchate" y conversará sobre la paz y el bienestar humano ante 1.800 asistentes.