Polémica tras el empate entre Barracas-Independiente: Tevez acusó al tesorero de AFA de "enterrar bolsos" que trajo de Qatar

Conocido hincha de Independiente y ex compañero de Tevez, Sergio Agüero también fue crítico con el arbitraje del partido, que se jugó en la cancha de Huracán, y empleando X el “Kun” le preguntó a Toviggino si “antes de hablar porque no explicás bien cómo funciona el VAR. Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah y vos qué curso tenés?”.