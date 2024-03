Gabriel Alperovich: "No me parece bien la reacción violenta de un grupo minúsculo"

Que Atlético Tucumán no juega bien, que no gana y que está muy complicado en su meta de avanzar a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Profesional está claro para Gabriel Alperovich. El vicepresidente del club aceptó el momento crítico del "decano", pero repudió cualquier manifestación violenta de quien sea, simpatizantes o no. "Soy una persona profundamente democrática. La gente se tiene que asociar, votar si no les gusta, en vez de pedir la cabeza de alguien. No me parece la reacción violenta de un grupo minúsculo", indicó.