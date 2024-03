El Gobierno presentará un proyecto para la restitución del Impuesto a las Ganancias

Finalmente, se refirió a un posible anuncio sobre la eliminación de las retenciones al sector agropecuario. “El presidente tiene una idea contraria al sistema de retenciones que está establecido en la Argentina, más allá de las dificultades económicas y financieras por las que atraviesa el país y que exigen que por ahora se mantenga. Pero yo sé que en su cabeza está la idea de ver cómo liberar a la producción de todos estos frenos que tienen y que no les permite desarrollarse en plenitud. Por eso, creo que un futuro no muy lejano, va a plantear esto a los argentinos. No sé si lo dirá hoy aquí, pero sí lo está pensando para adelante”, manifestó el ministro.