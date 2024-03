Fue un referente de Atlético Tucumán en el ascenso de 2009 y le gustaría dirigirlo en el futuro

Ese deseo que tiene de regresar a 25 de Mayo y Chile puede canalizarse en el futuro. "Ya estoy haciendo el curso de entrenador, me falta este año nada más y ya termino. Lo empecé tarde por tonto, cuando uno está activo pasa todo rápido y lo empecé tarde, ojalá que Atlético me llame", deseó el jugador que se destacó por su tenacidad al momento de jugar. Páez no tiene una definición exacta de su estilo. "A mí siempre me gustó la forma de jugar del 'Flaco' (por Menotti), de Enzo Trossero, de Gregorio Pérez. La idea es mezclar un poquito de todo", aportó en la nota Páez que hace su primera experiencia como DT en Deportivo Merlo.