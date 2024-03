Jugó en Atlético Tucumán y San Martín, ahora tiene su propia peluquería en su casa

“Me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero, y hoy acá en casa me armé una peluquería“, le contó a Bolavip, desde en Entre Ríos. Luego de su retiro, “Tito” contó que no la pasó bien y un psicólogo le recomendó que buscara una actividad para utilizar el tiempo que antes le dedicaba al fútbol. "Le corto a los conocidos, a los que tengo en el WhatsApp, y hago todos los cortes modernos que les gusta a los futbolistas ahora, ja. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos ahí y los vemos mientras corto", explicó el ex jugador.