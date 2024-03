Nahuel Banegas, el único aprobado del 1x1 de San Martín de Tucumán frente a Quilmes

Darío Sand (5)

No tuvo mucho trabajo en gran parte del partido. Reaccionó bien en cada disparo de Quilmes. Estuvo firme y sólido en cada intervención que le tocó actuar. No dio rebotes en los disparos de media distancia.



Gonzalo Bettini (4)

Impreciso. Lento a la hora del retroceso, errático a la hora de atacar. Todavía no puede asentarse en el equipo. No se sintió cómodo jugando como carrilero. Volvió a tener una pobre actuación.



Juan Orellana (4)

Redondeo una correcta actuación, aunque está lejos de su mejor versión. Sigue sin aportar salida limpia y lanzó demasiados pelotazos largos que terminaron sin destino. Tuvo uno que otro corte clave.



Agustín Dattola (3)

Llegó a destiempo en muchas entradas y se lo vio desconectado por momentos del partido. Incluso, el exceso de vehemencia lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Fue reemplazado por Ferracuti.



Diego Mastrángelo (4)

No desentonó con el rendimiento general del equipo. Por momentos se ubicó como lateral derecho cumpliendo con la tarea. Le faltó generar mayores conexiones con Banegas.



Nahuel Banegas (6)

Fue el que más intentó. Guapeó, peleó y fue el que más chances generó. Incluso tuvo dos palos: uno de cabeza y otra con un remate. Se lo vio muy desenvuelto jugando como carrilero. Fue el mejor de la cancha.



Gustavo Abregú (4)

Fue mejorando con el paso de los minutos. Al principio se lo vio desconectado, sin lograr quites con efectividad. Con el tiempo fue mejorando aportando con pases progresivos. Todavía está falto de ritmo.



Pablo Hernández (4)

Intentó aportar claridad al juego, aunque sin efectividad. No logró asociarse con Cuevas ni Arias. El punto más flojo fue lo defensivo, siendo el sector que más aprovecharon los volantes de Quilmes para atacar.



Lautaro Fedele (3)

No aprovechó la velocidad para generar peligro. Tuvo demasiadas complicaciones para lograr controlar los pases que le llegaron. Le faltó desequilibrio. Fue el más rendimiento más bajo de todo el equipo.



Junior Arias (4)

En todo el partido tuvo un cabezazo que fue contenido por Glellel. Debe bajar demasiado para tener interacción con la pelota. Aportó con varios cabezazos defensivos.



Juan Cuevas (4)

Sin creatividad ni explosión. No pudo darle ese factor sorpresa al equipo. Jugando como extremo no aportó desequilibrio e intentó centralizar demasiado el juego. Sigue con un bajo nivel.



Matías García (-)

Entró por Hernández. Aportó con sacrificio en lo defensivo, aunque no tomó las mejores decisiones con la pelota bajo sus pies. Formó un doble “5” con Abregú.



Guillermo Ferracuti (-)

Volvió después de la lesión en Maipú. Cumplió con la tarea defensiva. Se desempeñó como defensor central. No jugó los suficientes minutos para ser evaluado.



Gonzalo Rodríguez (-)

Tuvo su ansiado regreso en La Ciudadela. Entró en lugar de Fedele. Se mostró activo y participativo. No jugó los minutos necesarios para ser evaluado.



Ivan Molinas (-)

No tuvo participación. No aprovechó su velocidad para generar alguna ocasión. No jugó los minutos suficientes para ser evaluado.



Leonardo Monje (-)

Entró en lugar de lugar de Gustavo Abregú. No jugó los minutos suficientes para ser evaluado.