Cartas de lectores: medioambiente y turismo

He leído en LA GACETA (28/02), que “Jaldo y Amaya analizaron el plan estratégico de turismo para Tucumán”. Lo que no leo ni compruebo, es que el PE , los empresarios y el Ente turístico, se preocupen y ocupen por el deterioro y la contaminación ambiental, en la que estamos inmersos la mayoría de los tucumanos: derrames cloacales, deforestación, inundaciones, quema de cañaverales, cachaza, basurales , etc. Periódicamente, los medios publican y comentan situaciones que impactan sobre el ambiente y que afectan a casi todas nuestras ciudades y pueblos, en especial las llamadas turísticas (Tafí del Valle, Amaicha, San Pedro de Colalao, Raco, etcétera). Los motivos para que esto ocurra, pasan por: A.- Falta de política Ambiental (provincial, municipal y comunal). B.- Ausencia de códigos de planeamiento urbano y de ordenamiento racional del territorio. Una correcta y moderna política ambiental debe contener principios como el desarrollo sustentable, conservación del patrimonio cultural, responsabilidad social, educación y prevención, control, sanciones, etcétera. Como tucumano, tengo la impresión de que los interesados en la preservación del ambiente no se ocupan del turismo, ni de que los beneficiados por el turismo se preocupen por el ambiente, convirtiéndose así en dos mundos que transcurren en sus propias órbitas. Esto no debe continuar así, ya que los dos tienen objetivos y vinculaciones comunes. Existe una relación muy especial entre los problemas ambientales y el turismo, ya que la actividad ocasiona impactos negativos en el ambiente (generación de residuos, ruidos, etcétera), aunque también los cambios en el ambiente afectan al turismo. Por ello, se deben analizar y controlar cuidadosamente las actividades humanas que se realizan en las comunidades denominadas turísticas, tendientes a encontrar las soluciones adecuadas, en beneficio de un turismo sustentable. Los primeros que tienen que interesarse y ocuparse para que esto ocurra, deben ser los habitantes y las autoridades de los organismos públicos y privados radicados en esas localidades. Con relación al Ente Tucumán Turismo, según el Decreto 203/3-91, la Secretaria de Estado de Turismo forma parte del Consejo Provincial de Economía y Ambiente, que tiene dentro de sus funciones la de actuar como órgano de consulta y asesoramiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en temas de economía y ambiente. Si no aprovechan este espacio para defender los ecosistemas turísticos, entonces: ¿Para qué están?