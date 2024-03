Rivales en la cancha de rugby, padre e hijo en el hogar

La corta estadía de Eduardo en la cancha impidió que hubiera duelos personales entre padre e hijo, pero ambos disfrutaron mucho la experiencia. Para Santiago, también fue una oportunidad de medirse contra muchos de sus ex compañeros en las formativas de Corsarios. “Son todos amigos míos, porque mi viejo me llevó primero ahí, y después me cambié a Tafí Viejo porque me quedaba más cerca. Y ahora juego en Natación porque mi viejo también jugó acá”, explica Santiago.