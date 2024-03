El rock progresivo llegó con “Tristes noticias del imperio”

Escribir letras fue para mí una acción muy importante, ya que en los ambientes de la música de rock muchas veces se oponen las letras a la poesía. Es verdad que son dos géneros diferentes, pero que se interpenetran mutuamente. Eso pude comprobarlo mientras escribía para Redd, en ningún caso lo que ya sabía de escribir poesía fue un obstáculo; por otra parte, el hecho de escribir letras, basadas en historias que inventaba, me permitió desarrollar un sentido musical del que antes no era consciente. ¿Qué pensaba mientras escribía? Lo que pienso mientras escribo poesía: un o una oyente imaginaria, cómo ajustar las ideas a la forma del verso (en este sentido no creo en la libertad absoluta del poeta), a quien dedicaría este tema o poema y finalmente, pero no menos importante qué habla la lengua castellana en mí para definir un tema, un poema o una canción.