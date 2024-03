Milei propone a la política el Pacto de Mayo para refundar el país

Milei no dudó en afirmar que al llegar a la presidencia se encontró con un Estado nacional “inoperante, quebrado y que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas”. “Un Estado que hace todo, y todo lo hace mal, generando perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete”, apuntó el mandatario y citando al economista Milton Friedman sostuvo que “nada bueno del Estado se puede esperar”. “No hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, justamente lo que hace el Estado. Es por ello que a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien. El informe de situación de las 114 dependencias de la Administración Pública Nacional, realizado por la Sigen y la Secretaría de Transformación del Estado, ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda consolidada cercana a los 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un quiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”, declaró. En este pasaje del discurso, el líder libertario también defendió las medidas ajuste y achique fiscal que lleva adelante su administración. “Si bien ha habido licuación, ha habido mucho más de motosierra, todo para la política. En definitiva, es un ajuste que ha sido realizado mayormente sobre el sector público nacional, y no como se hizo siempre aumentando los impuestos y cargando todo el peso sobre el sector privado”, enfatizó.