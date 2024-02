El desafío de la URT de seguir creciendo a los 80 años

En un contexto de crisis económica, a la URT le toca hacer frente al desafío de sostener la población de jugadores ante la deserción hacia otras disciplinas (como los torneos de fútbol privados) y la migración hacia ligas profesionales o semiprofesionales. "Tenemos que aggionarnos a esta nueva realidad. Igual, el tema del éxodo de jugadores no es solo acá, sino en todo el país", resume Taboada. "Los chicos de hoy tienen otra cabeza. Los movilizan cosas distintas. No hay que pensar en que todo lo de antes era mejor. No hay mejor ni peor, es una evolución natural a la que debemos adaptarnos, organizando competencias y generando ideas, siendo solidarios con los clubes más chicos. Porque a los clubes grandes no les sirve estar bien si el resto no lo está. Hay que apuntar a que todos estén bien para que haya buena competencia. Y creo que también hay que apuntar a reforzar el espíritu del amateurismo. Esto es, la transmisión de valores y principios. Por ejemplo, el respeto a los rivales y al árbitro. Enfatizar en la idea de que un padre vaya al club a disfrutar de ver a su hijo jugar y no a perturbar. Los protagonistas están adentro de la cancha, no afuera", completa Torres.