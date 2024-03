“La comedia garpa bien”, pero hay drama para rato

“Indudablemente cuando la situación social es apremiante, ante la posibilidad de poder distraerse y reír un poco, el público se inclina hacia comedias. Es posible que ante la opción de pagar una entrada, una comedia pueda ser prioridad. Creo que es importante que éstas también estén planteadas con un mensaje subyacente, que no sea solo la diversión por la diversión, porque estamos todos de acuerdo que el teatro es siempre un medio transmitir enseñanzas, de ser educativo en alguna forma. En mi caso trabajo con comedias porque es donde me siento cómodo”, sostiene Benjamín Tannuré, responsable y gestor de show de varieté y stand up. Pero aclara: “no creo que el drama haya sido desplazado. Tal vez para consumo de un público más preparado para disfrutar también de una historia dramática como lo haría con una cómica. El teatro en cualquiera de sus formas está lejos de que baje su telón. Como decía Rafael Nofal, cuando lo recordábamos en la entrega de los Premios Artea el año pasado: “son crisis de público, pero crisis que te hacen vivir. O sea, el teatro se achica, pero no se muere. El público vuelve, y hay que recuperar el público. Esto de la relación directa con el espectador, es lo que hace que el teatro no se muera nunca’. Podría particularizar estas palabras respecto al drama. No se muere nunca”.