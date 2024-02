Con el deporte en la sangre: es hija de deportistas de elite y vino a Tucumán para consagrarse en el circuito ITF

“Desde muy chiquita vi a mi mamá en una cancha de tenis y de ahí me enamoré. Ojalá pueda seguir los pasos de ella. Cuando tenía dos años y medio empezó a viajar, y yo viajaba con ella, me llevaba por todo el mundo, y todo lo que veía era tenis, entonces inevitablemente terminé con el tenis”, relató Ana Paula, que reconoce que en muchos lugares le preguntan su parentesco con alguno de sus dos progenitores. “Mi papá jugó en Boca, entonces hay personas que me preguntan si mi papá es él; y mi mamá jugó y compitió en torneos grandes. Soy súper bendecida de poder tener padres así”, resaltó.