Entre pinceladas de calidad y la puesta a punto: así fue el debut de Pablo Hernández con San Martín de Tucumán

Otro rasgo somero fue la búsqueda de conexiones con Juan Cuevas. Para Hernández, la presencia del ex Everton de Chile es una referencia ineludible para la generación de juego. Pero, sin explosividad ni velocidad no pudieron generar ningún peligro para los rivales. Como consecuencia, no funcionó tampoco este plan y mucho menos se pudo lograr conectar con Junior Arias, quien no remató nunca a los tres palos del “verde”.