Anuncian paro y tambalea el dictado de clases en todo el país

De la conferencia de prensa que brindaron los sindicalistas de los gremios docentes participó también Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT. “Atacan siempre a los trabajadores. No vamos a estar mirando para el otro lado. Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a nosotros no nos aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo (Mauricio) Macri, mucho menos nos va a parar este ‘cachivache’ (por el presidente, Javier Milei), títere de las corporaciones”, arremetió el líder camionero.