Morales rompió el silencio: ¿Qué le digo a mi hija cuando sea grande y crea que yo no soy su padre?

Luego de la entrevista, Morales compartió un fragmento de la misma e hizo un breve descargo: "El daño que ocasionaron a mi familia es irreparable. Les recuerdo que estas personas NO están imputadas POR TUITEAR, sino por ALTERAR LA IDENTIDAD DE UNA NIÑA DE DOS AÑOS Y POR LESIONES PSICOLÓGICAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO, a través de la organización, planificación y masiva difusión de una mentira con la intención de que se instale en la sociedad. Muchos no conocen la causa y hablan sin saber. Hay quienes pretenden simplificar y minimizar la situación, ahora pregunto yo: ¿Qué le digo a mi hija cuando sea más grande y crea que yo no soy su padre biológico por una mentira en redes sociales? ¿En qué va a terminar la salud psicológica de mi mujer y de mi hija después de semejante delito que se ha cometido? ¿Quien repara el daño ocasionado a la honra de mi mujer que fue violentada en publicaciones de todo tipo? Por todo esto, quiero que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia e instalar el debate de que también existen delitos y responsabilidades en las redes sociales. Aclaro también, para los que dicen que cabe delito de calumnias e injurias que por la Convención Internacional de los derechos del niño no caben las injurias. Las injurias solo se aplican a personas mayores. Con los niños no se aplica solo se encuadra en delito", manifestó en el comunicado.