Jujuy: ordenaron liberar a los hombres que llevan 50 días presos por tuitear sobre la mujer de Gerardo Morales

¿Cómo argumentó el fiscal su cambio de opinión? Según manifestó, ya no hay “riesgo procesal” que justifique mantenerlos presos. “Atento al estado de la causa y encontrándose debidamente notificado el requerimiento de citación a juicio, esta parte considera que es procedente solicitar el cese de detención de los encartados toda vez que ya no hay más medidas para hacer, no hay pruebas, y el riesgo procesal evidentemente deviene en abstracto”, dijo el fiscal a la audiencia, a cuyo registro fílmico tuvo acceso LA NACION. En rigor, los hechos que el fiscal cita como los motivos para su cambio de opinión no son novedades de las últimas horas. El requerimiento de elevación al que alude Rondón es de hace nueve días y el contenido de los teléfonos, la prueba central en la que basó sus acusaciones, está en el expediente desde hace semanas.