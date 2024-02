Netanyahu: “No aceptaremos un acuerdo a cualquier precio”

Hace tres meses el primer ministro de Israel declaró enfáticamente, en un tono de advertencia cargada de presagios: “Si no ganamos, EEUU y Europa serán los próximos”. Primera lectura: “No nos pidan que detengamos los ataques”; Segunda lectura: “Necesitamos el apoyo total y no los cuestionamientos por nuestro accionar”. Más aún, hace unos días Netanyahu expresó conceptos y decisiones sobre la guerra total para destruir a Hamas. “Definitivamente”, dijo como lo señala cada vez que se refiere al tema. Ahora con agregado inquietante, de modo particular para los familiares que le exigen hacer lo necesario para que los suyos dejen de ser rehenes y vuelvan sanos.