Milei contra el gobernador de Chubut: “Es un pobre tipo que no pudo leer ni un contrato”

"Pobrecito, Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar", afirmó el presidente en declaraciones a LN+.