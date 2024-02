El gobernador de Chubut insiste con sus reclamos

Sus declaraciones de hoy tuvieron lugar luego de la fuerte reacción que mostró que el viernes, cuando luego de que el Gobierno lo acusara de realizar una “amenaza de carácter chavista”, Torres lanzó en diálogo con LN+: “Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo. El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, se paran todos los yacimientos”.