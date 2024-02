El Loco y la Camisa vuelve al teatro Mercedes Sosa

No puede decir nada objetivo porque la obra lo sensibiliza. Cada vez que Rodríguez tiene que hablar sobre el loco y la camisa y de su personaje, las emociones se apoderan de sus ojos que se cristalizan hasta el llanto. Esto es porque detrás del personaje de “Beto”, hay un odontólogo que nunca imaginó ser popular al punto de que la gente lo detenga en la calle para contarle alguna anécdota o reflexiones surgidas a partir de la obra. “Las personas me reconocen en la calle, me saludan, se paran para decirme cosas y eso nos devuelve amor”, expresó.