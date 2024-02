Funcionarios irán a la Legislatura por la emergencia hídrica y la situación de El Cadillal

“Van a ir a evacuar todas las dudas de los legisladores sobre cuál es la situación de la emergencia hídrica y cuál es la del dique”, justificó Jaldo. El mandatario reiteró que no habrá inconvenientes con la provisión de agua para consumo humano ni tampoco para riego y funcionamiento de las industrias. “Agua no va a faltar; el año pasado funcionamos con la cota de 604 y no hubo inconvenientes”, remarcó.