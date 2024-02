La ola de robos de medidores de agua

Los damnificados se organizaron a través de grupos de WhatsApp para presentar una nota exigiendo a las autoridades de la SAT y de la Policía que implementen medidas de seguridad para contrarrestar los daños. “Presentamos hace 15 días la nota, también la hicimos llegar a la Defensoría del Pueblo pero aún no supimos nada. No entendemos por qué estamos así porque no es que vivamos en una zona alejada, la comisaría está cerca, y lo mismo pasan estas cosas y no nos dan una respuesta”, dijo una vecina. El titular de la SAT dijo que se está haciendo todo lo que está a su alcance para acabar con este flagelo, aunque manifestó su disconformidad por lo que considera una respuesta judicial liviana ante un capturado in fraganti. “Al acusado no se le dictó la prisión preventiva. Si bien es cierto que se trata de un delito excarcelable, los funcionarios deben tener en cuenta el daño que generan”, dijo.