Asociación Mitre está listo para dar el golpe en el Federal de básquet

Será la primera experiencia de Flores como entrenador principal en un torneo federal. El DT ganó experiencia como asistente del club en el cuerpo técnico encabezado por Lucas Vega y cree que está listo para aceptar el desafío. “Me entusiasma mucho el proyecto, era algo que no esperaba. Si bien me sentía cómodo como asistente, cuando surgió la posibilidad cambié el chip y tomé la decisión. Me siento apoyado y con confianza”, aseguró.