Asumió interinamente Barrado, pero Atlético Tucumán sigue en la búsqueda de DT

La práctica tuvo una duración de una hora y media, aproximadamente. El grupo estuvo dividido en dos bloques, por un lado los que fueron titulares el lunes en la derrota ante Riestra, para los que hubo trabajos regenerativos y ejercitaron bajo la supervisión de Andrés Jemio, ayudante de campo del ex “10”. “Cuando se va un cuerpo técnico es porque las cosas no se vienen dando, los chicos tienen esa sensación y nosotros trataremos de ayudar en lo que podamos para salir de ahí. Hay muy buen material, pero el fútbol no te espera, esa es la cruel realidad, por eso hay que encontrar rápido el camino para salir adelante”, reflexionó el DT interino.