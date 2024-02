Primer condenado por el crimen de Rocío

En diciembre, se realizó la audiencia en la que Véliz aceptó la responsabilidad penal, por lo que iba a ser condenado a seis años de prisión. No hubo objeción de ninguna de las partes, pero el juez Sebastián Norniella Parache rechazó el acuerdo al considerar que no se había realizado la autopsia de la pequeña, entre otras pruebas para determinar que no haya tenido otra participación en el caso.