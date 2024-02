Qué dijo Martín Menem tras las críticas que lanzó Javier Milei contra el Congreso

Luego, el ex sobrino de Carlos Menem preguntó en qué momento durante su trayectoria política o en su vida antes de entrar a política Milei se manfiesto de otra forma. "Sería un careta si no lo hiciera, es su estilo, es su manera, obviamente genera alguna rispidez, pero nada que no se pueda solucionar. La realidad es que el mundo sigue girando, vamos hacia un destino que es mucho más importante que algunas expresiones puntuales", planteó.