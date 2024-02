Jorge Lanata opinó sobre el cruce entre Lali Espósito y Javier Milei y tomó partido

"¿Nunca se enteró de que hubo una inflación, la cantidad de pobres que generó el kirchnerismo? Claro, mientras le ponían plata para sus recitales no hablaba... yo ahí no comparto", sentenció. Y planteó: "Si nosotros encontramos un periodista mintiendo, lo dejamos en evidencia. ¿No le podés contestar? ¿Tiene privilegios con respecto a la sociedad? Los que viven de la pauta no son periodistas, son agentes de propaganda. Yo creo que una de las cosas más importantes de la batalla cultural es exponer a los hipócritas. Los del INCAA están a favor de los tongos, no de la cultura".