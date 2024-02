Cartas de lectores: dengue en Tucumán

La muerte no anda en colectivo ni es ñoqui. Señor Gobernador, en nombre de los tucumanos y de las familias que tienen muertos por dengue y de los que sufrieron esta terrible pandemia, le pido que compre la vacuna contra el dengue y vacune gratis a todo aquel tucumano que lo desea. Se gastan millones en subsidios para las empresas de colectivos que sabemos que no prestan un buen servicio a los tucumanos; también se gastan millones de pesos en personas que figuran como trabajadores del Estado y no trabajan (ñoquis) que tanto usted como todos los tucumanos sabemos que están por favores políticos. Le pido que se use todo este dinero desperdiciado y se compre la vacuna contra el dengue.