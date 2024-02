Cartas de lectores: canillas comunitarias

Hoy, después de más de 30 años de habitar en la villa veraniega de El Mollar, Departamento. de Tafí del Valle, el agua potable (apta para el consumo humano directo de la red) sigue siendo una utopía. Y resulta conveniente, en consecuencia, analizar que la misma sería difícil lograrla con celeridad, más cuando vivimos en un país en bancarrota y una provincia que no estará ajena al ajuste que indefectiblemente lo sufriremos todos en los próximos meses. Por lo tanto y como una emergencia, por no querer llamarlo parche, al menos se debería pensar en la instalación de “canillas comunitarias” en distintos puntos de la villa, ya que en la actualidad al agua para consumo se la puede conseguir en cuatro o cinco canillas que se encuentran ubicadas a media cuadra de la plaza principal y que corresponden a un pozo surgente que nos proporciona un agua de excelente calidad. No sería una cosa imposible este paliativo si a esto le sumamos una unión vecinal como la que conformamos cuando en forma conjunta con la Comuna dimos una solución de fondo a un pasaje de más de 100 metros que, en épocas de lluvias, se hacía intransitable. La solidaridad, como valor fundamental en cualquier lucha, permite lograr objetivos por difícil y costosos que estos sean.