Cartas de lectores: infinita tolerancia

A pesar del evidente apuro que mostró el Presidente en deteriorar la economía de la población produciendo un violento aumento de la inflación, resulta imposible entender la pasividad y la inoperancia de los legisladores que integran el Congreso, ante el abuso de poder que significan los DNU que dieron lugar al desastre que soportamos, los cuales intenta ampliar para profundizar ajustes con el pretexto de bajar la inflación. En realidad son medidas que solo perjudican a la clase media y media baja de la población, cuando hipócritamente, engañaba al electorado diciendo que la ·Casta Política” pagaría los ajustes. En realidad, lo que ocurre con la economía, pone en evidencia las contradicciones entre lo manifestado y el verdadero estrago que causo desde que asumió. Esto se explica porque el gobierno está en manos de una persona demasiado peligrosa por sus alteraciones psicológicas, que muestra comportamientos y delirios propios de una neurosis. Se podría decir que es un “Bordier” lo que significa que su estabilidad emocional es rayana con la psicosis. Una de las contradicciones más burdas aparece cuando toma medidas que afectan a todo el país, pero quiere que los gobernadores provinciales afronten sus erogaciones con sus propios recursos. Esto que llama federalismo, no es otra cosa que una medida diabólica destinada a fragmentar el país, aumentando su vulnerabilidad. No se puede suponer que aquellos que forman parte del gobierno no se den cuenta del peligro que significa que las decisiones más importantes para el país, estén sujetas al capricho de una persona psicológicamente perturbada. Es claro que sus decisiones resultan muy útiles a los intereses de poderosos empresarios y capitalistas que pusieron sus empleados a redactar los contenidos de los DNU. Lógicamente son quienes se han beneficiado con el aumento de precios en muchos productos y servicios. La escasa cordura del Libertario, le permite dañar a la población con el costo y la falta de medicamentos para enfermos graves, la suspensión de subsidios en actividades esenciales y el elevado costo de las obras sociales prepagas. Lamentablemente no vemos una salida política que termine con la profundización del deterioro de la economía con motosierra y licuadora, y continúe con la entrega el país gracias a la pasividad y la inoperancia del Congreso y de los gobernadores.