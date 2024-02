Cartas de lectores: sentido común y discapacidad

Vengo sosteniendo desde hace muchos años, que no existe la discapacidad, ya que dicho término encierra un contrasentido. Capacidad es la potencia, son las fuerzas, con que Dios nos dotó para vivir plenamente nuestra vida. El hombre nace y es siempre entero, completo, capaz, porque es hecho a imagen y semejanza del Señor. Todos estamos obligados a socorrer las deficiencias físicas congénitas o adquiridas de nuestros semejantes. Es un deber de solidaridad, exigido por la naturaleza. Aun cuando no tengamos responsabilidad sobre la suerte del otro, la religión cualquiera sea el credo nos impulsa hacia él por el mero hecho de ser un prójimo con el que nos une la caridad. En el uso corriente la caridad suele confundirse con limosna y así se rebaja a protección humillante la más excelsa de las virtudes, la que mejor expresa el señorío del hombre sobre el dolor y la suerte. Pero a mi edad, después de tener una caterva de hijos y nietos con voluntad pude liberarme dejar de lado el dolor de la prótesis y largarme al mundo con mis muletas sin atadura ni complejos. Pero pareciera que en nuestra sociedad nada es fácil. Desde trasladarse a tribunales a ejercer la profesión y encontrarse con rampas inutilizadas cubiertas de enrejados, hasta subir y bajar escaleras empinadas en cualquier bar o restaurante para ir al baño. Pero hoy en una espléndida mañana de febrero después de tomar un rico café, acompañado con mis dos sostenes, se me antojó ingresar a un hipermercado. Antes de entrar al establecimiento a una señorita de Atención al cliente le solicité una bolsita de plástico para poder sostener unas facturas que me apetecían. Con muletas es difícil llevar una canasta. La amable empleada no obstante la insignificancia del pedido, tuvo que solicitar por teléfono autorización a la gerencia, la que denegó el pedido manifestando que debía utilizar una silla de ruedas para hacer la compra. Dejar las muletas, subirme a una silla de rueda y desde allí con una sola pierna estirarme a la góndola. Me sentí abochornado y me retire, no solo por la falta de solidaridad y sentido común sino por toda una vida luchando desde los distintos cargos a favor de los derechos de las personas discapacitadas que lamentablemente se lo tiene en cuenta únicamente en épocas de la elecciones. La solidaridad con el discapacitado, por lo tanto, no puede circunscribirse al concepto de la beneficencia, ni de caridad ya que debe estar ligada al interés público y no es algo que se obtiene pidiendo sino algo que se tiene el derecho de reclamar. Hoy sabemos que la democracia plena, reconoce la diversidad como un valor esencial y que todos los hombres y todas las mujeres deben ser plenamente iguales en dignidad, trato y derechos.