Google Chrome, con IA: el navegador se renueva para el usuario

En un comunicado, Meta anunció que habrá cambios en las restricciones para que cualquier persona pueda enviar mensajes no solicitados a menores. Hasta ahora, la empresa de Mark Zuckerberg restringía que adultos mayores de 18 enviaran mensajes a adolescentes que no los siguen; pero ahora los nuevos límites, se aplicarán a todos los usuarios menores de 16 años de forma predeterminada. Y si los menores intentan cambiar la configuración de los mensajes, los tutores (si el control parental está activado) podrán prohibirlo. Y esa no es la única medida; según anunciaron, planean lanzar una función que evitará que los adolescentes vean imágenes no deseadas e inapropiadas en sus mensajes directos.