La noche en Villa Luján será iluminada por el boxeo

1) Exequiel Pérez vs. Nahuel Molina (hasta 69 kilos Mayores) 2) Moisés Sánchez vs. Tomás Romano (hasta 75 Juveniles)

3) Pablo Santillán vs. Santiago Amaya (hasta 75 Juveniles)

4) Dilan Brito vs. Jeremías Caro (hasta 57 Cadetes)

5) Nicolás Campos vs. Matías Arias (hasta 60 Mayores)

6) Mateo Guerrero vs. Alexis Montenegro (hasta 60 Juveniles) 7) Lucio Starnecich vs. Alexis Luna (hasta 57 Juveniles)

8) Nahuel Mansilla vs. Lautaro Porcelo (hasta 52 Cadetes)

9) Agustín Tapia vs. Marcelo Brandán (hasta 75 Mayores)

10) Diego Molina vs. Fabricio Olmos (hasta 69 Mayores)