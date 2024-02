Boca y River, con realidades contrapuestas en la víspera al Superclásico

Hasta unos días atrás, River tenía todo a favor. Triunfos en fila. Borja en modo goleador. El pibe Mastantuono y sus 16 años. Los otros pibes del Sub 17. Presente y futuro. Pero Esequiel Barco complicó todo. Se encaprichó la última fecha en tirar un penal que no le correspondía (dos penales en realidad) y complicó el clima interno. No importó que el partido contra Atlético Tucumán terminara sin goles. Importó el vestuario.