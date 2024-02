La pasión de dos tucumanos por River y Boca: Un sentimiento inexplicable

“Boca para mí es un amor enfermizo, me potencia todo; los buenos y los malos momentos. Por ahí me dicen ‘no te puede modificar tanto que un equipo de fútbol gane o pierda’, pero yo no lo puedo controlar. Soy eufórico en las victorias y me pongo exageradamente mal en las derrotas”, reconoce Luciano, quien admite que verá el clásico del domingo solo, debido a cómo lo vive. “Me pongo muy mal, mis amigos ya ni me invitan”, agrega.