La naturaleza de Milei y la larga marcha hacia la tierra prometida

Dicen que no se habló de cargos, pero a todas luces la inexperiencia de LLA es la gran responsable de toda la pérdida de tiempo: se habla de agendas de “convergencia” y de un manejo de la Cámara Baja con criterio más profesional. El ex presidente estaría viendo como, por segunda vez, y pese a sus consejos, el shock no funciona por las piedras en el camino y sabe que si esta vez no se profundiza, todo el proceso se va a quedar otra vez a mitad de camino, incluido el actual sufrimiento de la sociedad. No está claro determinar si hoy Milei lo vé de la misma forma.