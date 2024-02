Sáenz desafía a Milei: “Nunca nos arrodillaremos ante nadie, solo ante Dios"

El gobernador denunció las injusticias y asimetrías históricas que afectan al norte provincial, señalando que «acá no hay traidores, acá no hay mentirosos, acá lo que hay son hombres de bien que están pagando las consecuencias de mucho». Enfatizó que los verdaderos afectados son los jubilados, quienes «cobran 100.000 pesos y no tienen ni para medicamentos ni para comer», sumergidos en una situación de vergüenza y dificultad.