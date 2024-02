Daer advirtió que "se viene un grado de conflictividad social importante"

“Ninguna prepaga se va a meter a dar salud por el aporte de un trabajador al sistema de seguridad social. Las cajas de los sindicalistas no son las obras sociales”, disparó Daer, que luego apuntó a que “están jugando con la salud de la mitad de la población” y que “si no fuera por el aporte del sindicato, las obras sociales no las puede sostener nadie”.