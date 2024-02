Cartas de lectores: ¿robo o hurto?

En LA GACETA del 15/02 en las páginas de Policiales se publica un artículo sobre que una mujer llamada Cecilia Lucena fue condenada a ocho meses de prisión efectiva por tentativa de hurto. Al relatar lo ocurrido, se cuenta que el 26 de octubre pasado, junto a un cómplice, atacó a un hombre mayor para robarle sus pertenencias. El 24 de enero de este año ella sola atacó a una joven, la tiró al suelo y la golpeó para robarle su riñonera. Si bien en ambos hechos no se materializó el robo y quedó en tentativa, lo que yo quiero destacar es que se trató de hechos de robo, por la violencia en las personas, y no hechos de hurto, en los cuales no está presente la violencia. Quisiera saber si la falla en la publicación es de LA GACETA por un simple error, porque no creo que el Juzgado que la condenó no sepa distinguir un robo de un hurto; es impensable que así se hubiera fallado.