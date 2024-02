Jimena Barón bancó a Lali Espósito con un fuerte descargo en redes: “Paremos un poco con la expectativa de la persona famosa”

La actriz articuló una reflexión, intentando quitar responsabilidad a los artistas y expresó en uno de sus videos: “Paremos un poco con la expectativa con la persona famosa. Es una paj... es mucha agresión que no va. No va, loco, yo no soy política, yo no le estoy sacando guita a nadie y no tengo que dar una opinión muy brillante sobre nada porque soy cantante.”