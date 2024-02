La insólita referencia de Lali Espósito al “5 de Cambaceres”: “Me pone contento que me haya nombrado”

“No lo esperaba, pero me pone contento que alguien como Lali me haya nombrado. Me gusta su música, es una genia”, aseguró Issa, que contó cómo se enteró de la referencia. “Vi el video en el vestuario, justo antes de entrar al partido (2-2 ante Muñiz, por la Primera C) y me empezaron a hacer chistes mis compañeros”, indicó.