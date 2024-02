Cartas de lectores: debate

El haber leído en dos ocasiones las opiniones del Sr. Buffo y la Sra. Rodríguez (no lo hice desde el principio), me permiten agradecer a ambos la finalización del mismo, agregando que desde mi opinión, no llegó al nivel de debate... sino fue un “diálogo de sordos”. Con respecto a otra carta del 15/02, “¿No docentes a las aulas?”, le aclaro al lector Verasaluse que el meollo del tema estaría en “en el marco de reglamentaciones diseñadas con participación de...”. Pero además, agregar que, al menos en nuestra provincia, egresados de Institutos Técnicos y otros, ejercen como docentes, sin que se les exija realizar los cursos correspondientes de materias pedagógicas. Como verá, nuestro sistema educativo dista mucho de estar a la altura de nuestras necesidades como país y sì es preciso realizar un profundo análisis y su correspondiente modificación y actualización.