Cartas de lectores: fracaso temporario

El fracaso de la aprobación en particular de la Ley Ómnibus, rechazada en diputados por 130 votos en contra y 123 votos a favor, que vuelve a comisiones o sea a fojas cero, puede interpretarse como un retroceso, pero deja una enseñanza que debe ser positiva para el futuro del país. El 56 % de los argentinos votó por la transformación, pero solo el 48% de los diputados votaron a favor días pasados. Pese a las imperfecciones del proyecto de ley, las carencias y los errores, los argentinos quieren cambiar el sistema. El populismo nos destruyó, el kirchnerismo generó pobreza en el pueblo, y más riqueza en políticos y sindicalistas. Esto no se tolera más. Que la ex vicepresidenta invierta sus ahorros, que investiga la Justicia, en empresas americanas, es el colmo de la hipocresía. No tienen moral. Que Máximo haya salido del Congreso a la calle a promover más piedras, tampoco tiene calificativos. Los argentinos ya no aguantan más, han destruido la educación para tener más pobres, y por lo tanto más esclavizados dependientes de sus dádivas, para así enriquecerse, tener poder, navegar por el Mediterráneo, y acomodar a toda su familia en el Estado al servicio de ellos. La enseñanza es que no se puede aflojar en el trabajo sobre el pragmatismo, el consenso, el razonamiento prudente, la negociación honesta y franca, sin que esto signifique garantizar el statu quo. El pobre hoy no progresa por los políticos corruptos. Pero los jóvenes deben derrotar la inmoralidad. Los diputados que fueron elegidos para la transformación y votaron en contra, deben recapacitar. Sin duda que hay imperfecciones y deficiencias; el presidente debe hablar al pueblo junto al Congreso, no a espaldas de él, y el objetivo es el rumbo hacia el sentido común que recompense el esfuerzo. La meritocracia es la contracara del nepotismo. Es infinitamente mejor plantear los desacuerdos y con buena intención lograr acuerdos transparentes, que votar con el kirchnerismo. La transformación no se va a detener, y los diputados tienen la difícil tarea de orientar a una mayoría que de las herramientas adecuadas para volver a ser un país grande, con hombres y mujeres que progresen con trabajo y dignidad.