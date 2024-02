¿Hubo piñas entre Demichelis y Barco? La aclaración del DT de River

Tras fallar el primer penal, que debió repetirse por invasión de zona, Demichelis le indicó al ex Independiente que le cediera la responsabilidad a Miguel Borja. Sin embargo, Barco no hizo caso, pateó él, y lo tiró por arriba del travesaño; algo que no sólo le costó a River no poder marcar, sino que al jugador le significó salir reemplazado en el entretiempo.