Cuando la beatlemanía se instaló en EE.UU.

Los Beatles tocaron en tres oportunidades en el programa de Ed Sullivan: el 9, 16 y 23 de febrero, y en la primera, en Nueva York, la audiencia llegó a 73 millones de personas. Ese día el grupo interpretó composiciones originales de Lennon y McCartney, cinco de sus canciones, abriendo con “All My Loving”, “Till There Was You” y “She Loves You”, y volviendo con “I Saw Her Standing There” y” I Want to Hold Your Hand”.